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Sportbank
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:32
Alien написав: 1finanсier написав:
Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
Тягнiть по р2р застосунком спорта - 100% не буде. Воно звичайно не буде овера якщо i штовхати на спорт, але банки як правило бiльш полюбляють власнi р2р сервiси, тому я стараюсь користуватись тим сервiсом де менi важливо щоб грошi провелись швидше
Та справа в тому, що я по інерції штовхнув, а потім вже замислився)))
Точно не буде овера? Можна на рюкзак перекидувати?
Ну а іншим разом вже буду тягнути
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:38
Мене одна розумна людина запевняла що точно не буде. Втім сам я не тестив. Бо завжди тягну. Тому якщо нема нікого з практиків хто це вже протестив мабуть краще перебдіти та почекати наступного дня.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:57
1finanсier написав:
Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:01
посетитель написав: 1finanсier написав:
Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.
Постоянно так делал, с кредитным лимитом. Без овера, все ок.
Но КЛ не использованный всегда был
Теперь перешел со спорта на айбокс, 12%
Востаннє редагувалось la9
в Суб 07 січ, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:02
посетитель написав: 1finanсier написав:
Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.
Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш.
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Alien
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:09
Alien написав: посетитель написав: 1finanсier написав:
Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.
Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш.
Згоден.З кредитним лімітом приколи бувають.
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