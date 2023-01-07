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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 237238239240 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.4 5 11 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 55% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 45% 5 Всього голосів : 11 Додано: Суб 07 січ, 2023 19:32 Alien написав: 1finanсier написав: Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? Тягнiть по р2р застосунком спорта - 100% не буде. Воно звичайно не буде овера якщо i штовхати на спорт, але банки як правило бiльш полюбляють власнi р2р сервiси, тому я стараюсь користуватись тим сервiсом де менi важливо щоб грошi провелись швидше Тягнiть по р2р застосунком спорта - 100% не буде. Воно звичайно не буде овера якщо i штовхати на спорт, але банки як правило бiльш полюбляють власнi р2р сервiси, тому я стараюсь користуватись тим сервiсом де менi важливо щоб грошi провелись швидше

Та справа в тому, що я по інерції штовхнув, а потім вже замислився)))

Точно не буде овера? Можна на рюкзак перекидувати?

Ну а іншим разом вже буду тягнути Та справа в тому, що я по інерції штовхнув, а потім вже замислився)))Точно не буде овера? Можна на рюкзак перекидувати?Ну а іншим разом вже буду тягнути 1finanсier

Повідомлень: 521 З нами з: 02.09.19 Подякував: 178 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 21:38 Мене одна розумна людина запевняла що точно не буде. Втім сам я не тестив. Бо завжди тягну. Тому якщо нема нікого з практиків хто це вже протестив мабуть краще перебдіти та почекати наступного дня. Alien Повідомлень: 1130 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 21:57 1finanсier написав: Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення. не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення. посетитель Повідомлень: 576 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 22:01 посетитель написав: 1finanсier написав: Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення. не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.

Постоянно так делал, с кредитным лимитом. Без овера, все ок.

Но КЛ не использованный всегда был

Теперь перешел со спорта на айбокс, 12% Постоянно так делал, с кредитным лимитом. Без овера, все ок.Но КЛ не использованный всегда былТеперь перешел со спорта на айбокс, 12% Востаннє редагувалось la9 в Суб 07 січ, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз. la9 Повідомлень: 2348 З нами з: 02.07.09 Подякував: 449 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 22:02 посетитель написав: 1finanсier написав: Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення. не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.

Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш. Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш. Alien Повідомлень: 1130 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 22:09 Alien написав: посетитель написав: 1finanсier написав: Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього? не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення. не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.

Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш. Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш.

Згоден.З кредитним лімітом приколи бувають. Згоден.З кредитним лімітом приколи бувають. посетитель Повідомлень: 576 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 237238239240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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