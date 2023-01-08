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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:32

  Alien написав:
  1finanсier написав:Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
Тягнiть по р2р застосунком спорта - 100% не буде. Воно звичайно не буде овера якщо i штовхати на спорт, але банки як правило бiльш полюбляють власнi р2р сервiси, тому я стараюсь користуватись тим сервiсом де менi важливо щоб грошi провелись швидше

Та справа в тому, що я по інерції штовхнув, а потім вже замислився)))
Точно не буде овера? Можна на рюкзак перекидувати?
Ну а іншим разом вже буду тягнути
1finanсier
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Мене одна розумна людина запевняла що точно не буде. Втім сам я не тестив. Бо завжди тягну. Тому якщо нема нікого з практиків хто це вже протестив мабуть краще перебдіти та почекати наступного дня.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:57

  1finanсier написав:Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:01

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.

Постоянно так делал, с кредитным лимитом. Без овера, все ок.
Но КЛ не использованный всегда был
Теперь перешел со спорта на айбокс, 12%
Востаннє редагувалось la9 в Суб 07 січ, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:02

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.

Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:09

  Alien написав:
  посетитель написав:
  1finanсier написав:Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
не буде.Постійно так роблю.Єдиний нюанс що кредитного ліміту немає.Але це напевно не має значення.

Я б не був таким категоричним. Якщо немає ліміту то одне. А коли він є... Мав колись невеличку халепу коли зранку штовхнув свої з кредитки по р2р а по обіді заплатив комуналь з кредитних. Так спорт примудрився спочатку провести комуналь як за свої а потім р2р як за кредитні. Причому коміса не було, а просто з'явилась невелика сума "поза грейсом" на яку капав невеликий коміс поки я не вивів картку в нуль. Тому при наявності ліміта тут треба бути обережним може прилетіти звідки не чекаєш.

Згоден.З кредитним лімітом приколи бувають.
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Конвертдепо для членов клуба 100К имеется ?
Investor_K
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Вже третій день поспіль курси в додатку "святкують"..
vadlme
 
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