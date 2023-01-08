emeta написав:Здесь кредитными средствами можно оплачивать коммуналку без комиссии?
Звичайно.
поддержка в телеге пишет, что нет
Ні, комісія буде. На неї не поширюється пільговий період
В спорті? То вони після Різдва ще не похмелялись, а тому дурниці верзуть? Плачу з травня (з невеликими перервами на ПУМБ) комуналь саме тут і виключно кредитними. Жодних комісій жодного разу не було. Комуналь про всяк випадок плачу виключно у рідному додатку спорта. Бо тоді ще й кешбек є
Ось може впевнитись - ліміт на сьогодні вибрано майже повністю - процентів 90 трат це саме комуналь. Як бачите нарахованих відсотків 0.00. І про всяк випадок почитайте що там написано про те які операції не потрапляють в грейсі. Комуналю там нема.
Ні, комісія буде. На неї не поширюється пільговий період
В спорті? То вони після Різдва ще не похмелялись, а тому дурниці верзуть? Плачу з травня (з невеликими перервами на ПУМБ) комуналь саме тут і виключно кредитними. Жодних комісій жодного разу не було. Комуналь про всяк випадок плачу виключно у рідному додатку спорта. Бо тоді ще й кешбек є
Якщо кредиткою Спорта в додатку Спорта то з кешбеком в грейсі і без комісій. Якщо в чужому сервісі то кешбеку не буде.