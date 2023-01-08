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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:30

  emeta написав:Здесь кредитными средствами можно оплачивать коммуналку без комиссии?

Звичайно.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:31

  Alien написав:
  emeta написав:Здесь кредитными средствами можно оплачивать коммуналку без комиссии?

Звичайно.

поддержка в телеге пишет, что нет
Ні, комісія буде. На неї не поширюється пільговий період
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:36

  emeta написав:
  Alien написав:
  emeta написав:Здесь кредитными средствами можно оплачивать коммуналку без комиссии?

Звичайно.

поддержка в телеге пишет, что нет
Ні, комісія буде. На неї не поширюється пільговий період

В спорті? То вони після Різдва ще не похмелялись, а тому дурниці верзуть? Плачу з травня (з невеликими перервами на ПУМБ) комуналь саме тут і виключно кредитними. Жодних комісій жодного разу не було. Комуналь про всяк випадок плачу виключно у рідному додатку спорта. Бо тоді ще й кешбек є
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:41

Ось може впевнитись - ліміт на сьогодні вибрано майже повністю - процентів 90 трат це саме комуналь. Як бачите нарахованих відсотків 0.00. І про всяк випадок почитайте що там написано про те які операції не потрапляють в грейсі. Комуналю там нема.
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:41

  Alien написав:
  emeta написав:поддержка в телеге пишет, что нет
Ні, комісія буде. На неї не поширюється пільговий період

В спорті? То вони після Різдва ще не похмелялись, а тому дурниці верзуть? Плачу з травня (з невеликими перервами на ПУМБ) комуналь саме тут і виключно кредитними. Жодних комісій жодного разу не було. Комуналь про всяк випадок плачу виключно у рідному додатку спорта. Бо тоді ще й кешбек є


Якщо кредиткою Спорта в додатку Спорта то з кешбеком в грейсі і без комісій.
Якщо в чужому сервісі то кешбеку не буде.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:46

видать, студенты работают
Пишут, что только собственными средствами

А как же быть если нет компании в списке, приложуха заботливо предлагает осуществить платеж по реквизитам, так как нет этой организации, но такой платеж кредитными средствами наверняка с комиссией 8)

Тогда какой смысл кешбека за коммуналку, если ты попадаешь на комиссию ? Или банк тем самым компенсирует клиенту комиссию? Такая логика?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48

  emeta написав:видать, студенты работают
Пишут, что только собственными средствами

А как же быть если нет компании в списке, приложуха заботливо предлагает осуществить платеж по реквизитам, так как нет этой организации, но такой платеж кредитными средствами наверняка с комиссией 8)

Так такий платіж буде з комісом. Більше того спорт не вважатиме його комуналем і не нарахує кешбек, бо для нього це буде просто переказ по IBAN
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48

emeta
звичайно.. ну й так же здається у всіх решти банків, по реквізитах вихід з кредитних вийде коштовним
Viz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:51

  emeta написав:А как же быть если нет компании в списке

Висилати квитанцію у підтримку, сподіватися, що за рік-два вони додадуть шаблон (мій запит з минулого травня досі в роботі). Тим часом платити у інших місцях.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:56

Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали
emeta
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