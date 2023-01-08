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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:11

  emeta написав:Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали

І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:25

  klug написав:
  emeta написав:Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали

І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.


Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:30

  emeta написав:
  klug написав:
  emeta написав:Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали

І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.


Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке

І ПУМБа Ваше ОСББ не знає?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:40

  klug написав:
  emeta написав:
  klug написав:І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.


Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке

І ПУМБа Ваше ОСББ не знає?


Про ПУМБ забыл
там 2% за личные кажется?
Будем пробовать, дякую
emeta
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Повідомлень: 2124
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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  #<1 ... 239240241242
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