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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:11
emeta написав:
Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали
І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній
лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.
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klug
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:25
klug написав: emeta написав:
Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали
І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній
лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.
Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке
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emeta
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:30
emeta написав: klug написав: emeta написав:
Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали
І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній
лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.
Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке
І ПУМБа Ваше ОСББ не знає?
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klug
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:40
klug написав: emeta написав: klug написав:
І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній
лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.
Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке
І ПУМБа Ваше ОСББ не знає?
Про ПУМБ забыл
там 2% за личные кажется?
Будем пробовать, дякую
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emeta
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Додано: Пон 09 січ, 2023 11:59
emeta написав: klug написав: emeta написав:
Понятно, спасибо всем
Чтот не складывается у меня с банком пока, несмотря на то, что лимит насыпали
І що, у Дніпрі таки жодного постачальника не знайшли у Спорті? У мене на багато мене місто і відсутній
лише один (ОСББ) і один з кривим шаблоном.
Нашелся кажется только Yasno, а мне нужно было как раз оплатить крупный платёж ОСББ за пол года, так что будем платить mono по старинке
"За адресою" подтягиваются все поставщики - Водоканал, Теплоэнерго, ДТЕК, Днепрогаз.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:31
Оце так... У додатку відображається, що за запрошення друга всі отримають дірку від бубліка )
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