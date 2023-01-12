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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:58

  emeta написав:
  1finanсier написав:Оце так... У додатку відображається, що за запрошення друга всі отримають дірку від бубліка )


А где этот такое отображается?
Открывал в декабре карту по рефералке, капнул бонус
в розділі бонуси внизу.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:13

  emeta написав:
  1finanсier написав:Оце так... У додатку відображається, що за запрошення друга всі отримають дірку від бубліка )


А где этот такое отображается?
Открывал в декабре карту по рефералке, капнул бонус

бонусы-пригласи друга-получите гайки на болты
Зображення
ну и обновил в ТГ https://t.me/tabfinance/656
Мизантрóп
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  #<1 ... 240241242243
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