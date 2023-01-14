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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 10:58
emeta написав: 1finanсier написав:
Оце так... У додатку відображається, що за запрошення друга всі отримають дірку від бубліка )
А где этот такое отображается?
Открывал в декабре карту по рефералке, капнул бонус
в розділі бонуси внизу.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:13
emeta написав: 1finanсier написав:
Оце так... У додатку відображається, що за запрошення друга всі отримають дірку від бубліка )
А где этот такое отображается?
Открывал в декабре карту по рефералке, капнул бонус
бонусы-пригласи друга-получите гайки на болты
ну и обновил в ТГ https://t.me/tabfinance/656
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Додано: Суб 14 січ, 2023 18:25
А шо там з конверт депо? планували ж ніби
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Alexey_k9
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Додано: Суб 14 січ, 2023 19:43
Alexey_k9 написав:
А шо там з конверт депо? планували ж ніби
Тягнуть, поки не стане неактуальним. Несіть у саму ТАСю - так і зняти буде простіше.
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