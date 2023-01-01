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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 17:41
Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:45
Assistant_Portal написав:
Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
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