RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:41

Бонус до «Рюкзака» від sportbank

Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.

Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:45

  Assistant_Portal написав:Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.

Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.


как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 19.03.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:39

  emeta написав:
  Assistant_Portal написав:Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.

Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.


как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?

логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 13.10.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:21

  Sain_повернувся написав:логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+

Логично было бы правила этой акции написать и выложить на всеобщее обозрение.
Но это не путь спортбанка :)
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 928
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:06

Re: Sportbank

в мене весь грудень у рюкзаку було більше 10т, але продути вже другий місяць не дають. В листопаді в середині місяця добавляли додаткову категорію
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 241242243244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramzes4 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2435)
23.01.2023 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.