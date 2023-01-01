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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 17:41
Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
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Assistant_Portal
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:45
Assistant_Portal написав:
Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
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emeta
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:39
emeta написав: Assistant_Portal написав:
Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+
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Sain_повернувся
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:21
Sain_повернувся написав:
логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+
Логично было бы правила этой акции написать и выложить на всеобщее обозрение.
Но это не путь спортбанка
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ramzes4
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Додано: Пон 23 січ, 2023 22:06
в мене весь грудень у рюкзаку було більше 10т, але продути вже другий місяць не дають. В листопаді в середині місяця добавляли додаткову категорію
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pavyak
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:57
А я даже не стал и пытаться. Да, не помешали бы 1,5% на продукты, но есть Б5 и есть 1,2% на Изи, и... может, быстрее с Винкардом разберусь.
А тут, чую носом, разводилово будет.
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Искатель
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Додано: Сер 25 січ, 2023 15:09
Искатель написав:
А я даже не стал и пытаться. Да, не помешали бы 1,5% на продукты, но есть Б5 и есть 1,2% на Изи, и... может, быстрее с Винкардом разберусь.
А тут, чую носом, разводилово будет.
То заначку усе одно треба десь тримати. Не у москалів же.
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klug
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