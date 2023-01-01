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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:41

Бонус до «Рюкзака» від sportbank

Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.

Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:45

  Assistant_Portal написав:Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.

Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.


как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:39

  emeta написав:
  Assistant_Portal написав:Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних.
І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних.
Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.

Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.


как понять протягом місяця
Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?

логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:21

  Sain_повернувся написав:логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+

Логично было бы правила этой акции написать и выложить на всеобщее обозрение.
Но это не путь спортбанка :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:06

Re: Sportbank

в мене весь грудень у рюкзаку було більше 10т, але продути вже другий місяць не дають. В листопаді в середині місяця добавляли додаткову категорію
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:57

А я даже не стал и пытаться. Да, не помешали бы 1,5% на продукты, но есть Б5 и есть 1,2% на Изи, и... может, быстрее с Винкардом разберусь.

А тут, чую носом, разводилово будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:09

  Искатель написав:А я даже не стал и пытаться. Да, не помешали бы 1,5% на продукты, но есть Б5 и есть 1,2% на Изи, и... может, быстрее с Винкардом разберусь.

А тут, чую носом, разводилово будет.

То заначку усе одно треба десь тримати. Не у москалів же.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:22

питання до учасників акції «Готівка без комісії».

знімаємо кредлім і до кінця березня повертаємо? і це все без комісії і плати за користування кредлімом?
все правильно, без підступів?
KVV
 
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