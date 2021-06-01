Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних. І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних. Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Assistant_Portal написав:Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних. І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних. Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
как понять протягом місяця Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
Assistant_Portal написав:Зберігай у «Рюкзаку» більше 10 000 грн протягом місяця, а вже наступного отримуй додаткову категорію кешбеку — 1.5% на «Продукти», як за рахунок власних коштів, так і кредитних. І, звісно, за умовами поточного рахунку «Рюкзак» щоп'ятниці отримуй відсотки — 10% річних. Поповнюй свій рюкзак не лише відсотками, а й продуктами.
Акція діє 3 місяці, з 01.01.23 до 31.03.23.
как понять протягом місяця Если сейчас закинуть в рюкзак, доп.категория будет уже на март?
логічно що на березень, так як на лютий не дадуть якщо весь січень не пролежали 10к+