Подскажите.
Перекинуть на карту др. банка в мес.без комиссии личные только до 30тыс. можно и всего 10 раз?
Далее если надо больше только СЭП или через отделение ТАС до 50тыс.в мес.?
Правильно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:53
Подскажите.
Перекинуть на карту др. банка в мес.без комиссии личные только до 30тыс. можно и всего 10 раз?
Далее если надо больше только СЭП или через отделение ТАС до 50тыс.в мес.?
Правильно?
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