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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:53
Подскажите.
Перекинуть на карту др. банка в мес.без комиссии личные только до 30тыс. можно и всего 10 раз?
Далее если надо больше только СЭП или через отделение ТАС до 50тыс.в мес.?
Правильно?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:23
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
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vadlme
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:11
vadlme написав:
1.5млн сепом без комісії
а далі що ?
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J
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:23
vadlme написав:
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
Дякую.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:24
J написав: vadlme написав:
1.5млн сепом без комісії
а далі що ?
А потом комиссия.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:35
vadlme написав:
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:47
Игорь Алексеевич написав: J написав: vadlme написав:
1.5млн сепом без комісії
а далі що ?
А потом комиссия.
и где в тарифах она указана ?
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J
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:51
Думаю здесь никто не ответит, т.к. СЕПом отправлять такую сумму в мес с этого банка, то думаю экстрималов - 0000чел. Может и есть, но на сайте здесь их 100% не будет.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:59
Игорь Алексеевич написав: vadlme написав:
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?
На Аллу, которая стала Сеней, за 40 минут дошло. На Изю по идее должно мгновенно заходить, это ж внутрибанк.
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Кащей
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Додано: Нед 12 лют, 2023 11:13
Игорь Алексеевич написав:
Думаю здесь никто не ответит, т.к. СЕПом отправлять такую сумму в мес с этого банка, то думаю экстрималов - 0000чел. Может и есть, но на сайте здесь их 100% не будет.
ну вы же ответили,
хотя ответ не знаете
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J
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