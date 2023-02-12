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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246>

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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:53

Подскажите.
Перекинуть на карту др. банка в мес.без комиссии личные только до 30тыс. можно и всего 10 раз?
Далее если надо больше только СЭП или через отделение ТАС до 50тыс.в мес.?
Правильно?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:23

Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
vadlme
 
Повідомлень: 59
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:11

  vadlme написав:1.5млн сепом без комісії

а далі що ?
J
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:23

  vadlme написав:Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
Дякую.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:24

  J написав:
  vadlme написав:1.5млн сепом без комісії

а далі що ?
А потом комиссия.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:35

  vadlme написав:Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:47

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  vadlme написав:1.5млн сепом без комісії

а далі що ?
А потом комиссия.

и где в тарифах она указана ?
J
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:51

Думаю здесь никто не ответит, т.к. СЕПом отправлять такую сумму в мес с этого банка, то думаю экстрималов - 0000чел. Может и есть, но на сайте здесь их 100% не будет.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:59

  Игорь Алексеевич написав:
  vadlme написав:Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?

На Аллу, которая стала Сеней, за 40 минут дошло. На Изю по идее должно мгновенно заходить, это ж внутрибанк.
Кащей
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Повідомлень: 1542
З нами з: 30.08.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:13

  Игорь Алексеевич написав:Думаю здесь никто не ответит, т.к. СЕПом отправлять такую сумму в мес с этого банка, то думаю экстрималов - 0000чел. Может и есть, но на сайте здесь их 100% не будет.

ну вы же ответили,
хотя ответ не знаете :wink:
J
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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  #<1 ... 243244245246>
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