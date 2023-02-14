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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лют, 2023 11:21
J написав: Игорь Алексеевич написав:
Думаю здесь никто не ответит, т.к. СЕПом отправлять такую сумму в мес с этого банка, то думаю экстрималов - 0000чел. Может и есть, но на сайте здесь их 100% не будет.
ну вы же ответили,
хотя ответ не знаете
Так и слону понятно, что выпустят, но с комис.
Конечно могут заглючить и проверить по финмон.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 11:22
Кащей написав: Игорь Алексеевич написав: vadlme написав:
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?
На Аллу, которая стала Сеней, за 40 минут дошло. На Изю по идее должно мгновенно заходить, это ж внутрибанк.
Дякую
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Додано: Пон 13 лют, 2023 06:29
Игорь Алексеевич написав: vadlme написав:
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?
Протягом години в робочий час буднього дня
Ліміт сеп на місяць - 5млн
Ліміт сеп за операцію - 1.5млн
Без комісій в рахунок власних коштів
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vadlme
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Додано: Пон 13 лют, 2023 11:43
Сегодня проверил.
СЕПОм на Моно зашло за 30мин.))
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Додано: Вів 14 лют, 2023 11:29
В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.
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Кащей
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Додано: Вів 14 лют, 2023 12:05
Кащей написав:
В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.
Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 14 лют, 2023 12:34
lloydbanksua написав: Кащей написав:
В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.
Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.
потому что моно не предлагает бесплатного снятия наличных
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