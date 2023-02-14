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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246

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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:21

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю здесь никто не ответит, т.к. СЕПом отправлять такую сумму в мес с этого банка, то думаю экстрималов - 0000чел. Может и есть, но на сайте здесь их 100% не будет.

ну вы же ответили,
хотя ответ не знаете :wink:


Так и слону понятно, что выпустят, но с комис.
Конечно могут заглючить и проверить по финмон.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:22

  Кащей написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vadlme написав:Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?

На Аллу, которая стала Сеней, за 40 минут дошло. На Изю по идее должно мгновенно заходить, это ж внутрибанк.

Дякую
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 06:29

  Игорь Алексеевич написав:
  vadlme написав:Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?

Протягом години в робочий час буднього дня
Ліміт сеп на місяць - 5млн
Ліміт сеп за операцію - 1.5млн
Без комісій в рахунок власних коштів
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:43

Сегодня проверил.
СЕПОм на Моно зашло за 30мин.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:29

Re: Sportbank

В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:05

  Кащей написав:В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.

Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:34

  lloydbanksua написав:
  Кащей написав:В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.

Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.

потому что моно не предлагает бесплатного снятия наличных
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