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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:22
J написав: lloydbanksua написав: Кащей написав:
В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.
Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.
потому что моно не предлагает бесплатного снятия наличных
Банк без отделений, кричал горох.
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