Банк без отделений, кричал горох.
Шах и мат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:22
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:55
А есть минимальная сумма на рюкзаке за которую начисляют проценты?Спасибо за ответ
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Додано: Вів 14 лют, 2023 21:42
Подивився в виписках - був у мене період у минулому році коли у рюкзаку лежало трохи менше 3 грн. кілька тижнів - і увесь цей час спортбанк старанно кожної п'ятниці виплачував на цю суму 1 коп. відсотків. Так що мінімальної суми залишку на рюкзаку для нарахування відсотків скоріше за все не існує
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