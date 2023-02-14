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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:22

  J написав:
  lloydbanksua написав:
  Кащей написав:В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.

Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.

потому что моно не предлагает бесплатного снятия наличных

Банк без отделений, кричал горох.
Шах и мат
idealstorm
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Повідомлень: 1811
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:55

А есть минимальная сумма на рюкзаке за которую начисляют проценты?Спасибо за ответ

.
Вадимка
 
Повідомлень: 198
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:42

  Вадимка написав:А есть минимальная сумма на рюкзаке за которую начисляют проценты?Спасибо за ответ

.

Подивився в виписках - був у мене період у минулому році коли у рюкзаку лежало трохи менше 3 грн. кілька тижнів - і увесь цей час спортбанк старанно кожної п'ятниці виплачував на цю суму 1 коп. відсотків. Так що мінімальної суми залишку на рюкзаку для нарахування відсотків скоріше за все не існує
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:13

Дякую
Вадимка
 
Повідомлень: 198
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 244245246247
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Sportbank (2464)
14.02.2023 23:13
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