Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:22
J написав: lloydbanksua написав: Кащей написав:
В приложении (с пометкой beta) появилась функция выплат из ФГВФО.
Странно, что моно не предлагает выплаты из ФГВФО.
потому что моно не предлагает бесплатного снятия наличных
Банк без отделений, кричал горох.
Шах и мат
idealstorm
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Додано: Вів 14 лют, 2023 20:55
А есть минимальная сумма на рюкзаке за которую начисляют проценты?Спасибо за ответ
.
Вадимка
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Додано: Вів 14 лют, 2023 21:42
Вадимка написав:
А есть минимальная сумма на рюкзаке за которую начисляют проценты?Спасибо за ответ
.
Подивився в виписках - був у мене період у минулому році коли у рюкзаку лежало трохи менше 3 грн. кілька тижнів - і увесь цей час спортбанк старанно кожної п'ятниці виплачував на цю суму 1 коп. відсотків. Так що мінімальної суми залишку на рюкзаку для нарахування відсотків скоріше за все не існує
Alien
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Додано: Вів 14 лют, 2023 23:13
Дякую
Вадимка
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:20
подскажите, кредитка когда погашается 25вкл. или 28вкл. последний день?
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:25
Игорь Алексеевич написав:
подскажите, кредитка когда погашается 25вкл. или 28вкл. последний день?
Якщо гасити правильно то можна і 28-го
Alien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:25
До 25-го.
Кочевник
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:41
Кочевник написав:
До 25-го.
Вибачте ви помиляєтесь. Ось як це викладено у першоджерелі
Alien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:56
Дивне формулювання "встигла відобразитися". Якось більш "по-банківську" треба писати. Типу "пройти регламентовану процедуру зарахування на рахунок" чи як.
alibob
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:14
alibob
я намагався щоб на одному скріні вмістилась і інформація що погашення має відбутись до останнього дня місяця і про те що 25 це рекомендована дата. Тому останнє речення не повністю відобразилось. Повний текст звучить достатньо по банківськи
Alien
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