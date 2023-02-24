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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:34
Та я Вас зрозумів. І це формулювання бачив і повністю. І навіть повністю воно якесь не банківське. А за 3 (або два, або один) банківські дні тут майже всі в курсі. І різні шляхи і варіанти мають. Як на мене сепанути (чи ібанути по-новомодньому) в робочий час з перевіреного банку найкраще. Можна і потягнути в додатку з іншої картки. Краще цього ж банку. Можна і потягнути і з іншого банку, але один раз (з 20...30) попавши на "в обробці" і почувши на ГЛ про "це ж міжбанківський, три б. дні", чогось в останній день так робити більше не хочеться. Ну про п2р з іншого банку взагалі немає мови, коли треба гаситися в останній/останні дні.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:51
Re: Sportbank
Почитав тарифи. Там взагалі пишуть як для сучасних смузерів - "до 62 днів з першого числа місяця користування кредитом". Тобто може бути пільговий період і один день.
Понабирають дітей в банки, які нічого не можуть по-людські сформулювати.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:52
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