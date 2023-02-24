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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:34

до 25 или 25вкл.?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6261
З нами з: 13.09.09
Подякував: 57 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:34

Та я Вас зрозумів. І це формулювання бачив і повністю. І навіть повністю воно якесь не банківське. А за 3 (або два, або один) банківські дні тут майже всі в курсі. І різні шляхи і варіанти мають. Як на мене сепанути (чи ібанути по-новомодньому) в робочий час з перевіреного банку найкраще. Можна і потягнути в додатку з іншої картки. Краще цього ж банку. Можна і потягнути і з іншого банку, але один раз (з 20...30) попавши на "в обробці" і почувши на ГЛ про "це ж міжбанківський, три б. дні", чогось в останній день так робити більше не хочеться. Ну про п2р з іншого банку взагалі немає мови, коли треба гаситися в останній/останні дні.
alibob
 
Повідомлень: 403
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:51

Re: Sportbank

Почитав тарифи. Там взагалі пишуть як для сучасних смузерів - "до 62 днів з першого числа місяця користування кредитом". Тобто може бути пільговий період і один день.
Понабирають дітей в банки, які нічого не можуть по-людські сформулювати.
Кочевник
 
Повідомлень: 2306
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:52

  Игорь Алексеевич написав:до 25 или 25вкл.?

Ну на скріні який я навів же чітко написано "25 число це дата ДО якої рекомендовано...". Так що однозначно до. Ніяк не вкл. Рекомендовано ;)
Alien
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 12.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 362 раз.
 
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  #<1 ... 245246247248
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