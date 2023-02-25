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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:34
Та я Вас зрозумів. І це формулювання бачив і повністю. І навіть повністю воно якесь не банківське. А за 3 (або два, або один) банківські дні тут майже всі в курсі. І різні шляхи і варіанти мають. Як на мене сепанути (чи ібанути по-новомодньому) в робочий час з перевіреного банку найкраще. Можна і потягнути в додатку з іншої картки. Краще цього ж банку. Можна і потягнути і з іншого банку, але один раз (з 20...30) попавши на "в обробці" і почувши на ГЛ про "це ж міжбанківський, три б. дні", чогось в останній день так робити більше не хочеться. Ну про п2р з іншого банку взагалі немає мови, коли треба гаситися в останній/останні дні.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:51
Re: Sportbank
Почитав тарифи. Там взагалі пишуть як для сучасних смузерів - "до 62 днів з першого числа місяця користування кредитом". Тобто може бути пільговий період і один день.
Понабирають дітей в банки, які нічого не можуть по-людські сформулювати.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:52
Додано: Суб 25 лют, 2023 07:21
Re: Sportbank
Вважає якщо б написали "від 57 до 62 днів" було би більш зрозуміло?
PS Чи 59 якщо тут у неробочі дні можливо погашення.
Додано: Суб 25 лют, 2023 07:50
Re: Sportbank
Вказувати потрібно чітко - дата внесення останній робочий день наступного місяця. Або щось подібне. Бо до 62 діб може бути і 3 березня.
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:14
Re: Sportbank
Ну то ці 62 більше реклама продукту. То пишуть тільки для цього. А не тому що не можуть інакше сформулювати.
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:19
Re: Sportbank
Про 62 написано в ТАРИФАХ! в pdf-ці з тарифами написано "до 62 днів". Не в рекламі.
Додано: Суб 25 лют, 2023 09:07
Для чого цей срач? Хочете конкретних формулювань - читайте
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:05
Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.
Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее
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