|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:32
mustbe написав:
Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.
Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее
На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 933
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему