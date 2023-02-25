На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:32
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:25
Практика штука гарна, Але у випадку зальота мало чим зможе допомогти. По р2р завжди є ризик того що банк по рахунку може суму провести на сьогодні а завтра. Бо технологічно кошти при р2р насправді надходять до банку не цього ж дня. Безпечно будь яким р2р можна гасити кредитки привату, моні, абанку бо в них діє модель - коли проведення по рахунку не важливе в принципі - головне щоб кошти були видні на авторизаційному залишку. Більшість інших банків треба слідкувати проведення р2р по рахунку. А отже ризик непроведення платежу цим же днем є. В мене колись ідея яка завжди проводила вхідні р2р тим де днем якось протупила і зарахувала черговий платіж аж 3 числа нового місяця. Це ще добре що ціна питання була 25 грн. абонки без вильотів з грейсу пені та інших неприємностей. Тому правий mustbe сеп у цьому відношенні набагато надійніший. Якщо банк відзвітував НБУ що він сеп прийняв він має того ж дня його клієнтові на рахунок зарахувати. Звичайно і там дуже рідко але можуть бути затримки якщо реквізити отримувача мають неточності. Втім ймовірність проблем з СЕПом значно менша ніж з р2р
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:37
напугали совсем
Всегда гашу кредитки в предпоследний день месяца p2p переводом
Пока тьфу-тьфу без залётов
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:59
emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше . Тим воно і цікаве.
Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно
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