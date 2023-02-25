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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:32

  mustbe написав:Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.
Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее

На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:25

  ramzes4 написав:
  mustbe написав:Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.
Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее

На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём.

Практика штука гарна, Але у випадку зальота мало чим зможе допомогти. По р2р завжди є ризик того що банк по рахунку може суму провести на сьогодні а завтра. Бо технологічно кошти при р2р насправді надходять до банку не цього ж дня. Безпечно будь яким р2р можна гасити кредитки привату, моні, абанку бо в них діє модель - коли проведення по рахунку не важливе в принципі - головне щоб кошти були видні на авторизаційному залишку. Більшість інших банків треба слідкувати проведення р2р по рахунку. А отже ризик непроведення платежу цим же днем є. В мене колись ідея яка завжди проводила вхідні р2р тим де днем якось протупила і зарахувала черговий платіж аж 3 числа нового місяця. Це ще добре що ціна питання була 25 грн. абонки без вильотів з грейсу пені та інших неприємностей. Тому правий mustbe сеп у цьому відношенні набагато надійніший. Якщо банк відзвітував НБУ що він сеп прийняв він має того ж дня його клієнтові на рахунок зарахувати. Звичайно і там дуже рідко але можуть бути затримки якщо реквізити отримувача мають неточності. Втім ймовірність проблем з СЕПом значно менша ніж з р2р
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:37

напугали совсем
Всегда гашу кредитки в предпоследний день месяца p2p переводом
Пока тьфу-тьфу без залётов
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:59

emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше ;). Тим воно і цікаве.
Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно
Alien
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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  #<1 ... 246247248249
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