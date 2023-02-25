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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 246247248249 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.4 5 11 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 55% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 45% 5 Всього голосів : 11 Додано: Суб 25 лют, 2023 11:32 mustbe написав: Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.

Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее

На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём. На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём. ramzes4

Повідомлень: 933 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2161 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 12:25 ramzes4 написав: mustbe написав: Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.

Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее Если по-простому - гаситься сэпом в ПРДМ.Есть и более продвинутые варианты, но они сложнее

На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём. На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём.

Практика штука гарна, Але у випадку зальота мало чим зможе допомогти. По р2р завжди є ризик того що банк по рахунку може суму провести на сьогодні а завтра. Бо технологічно кошти при р2р насправді надходять до банку не цього ж дня. Безпечно будь яким р2р можна гасити кредитки привату, моні, абанку бо в них діє модель - коли проведення по рахунку не важливе в принципі - головне щоб кошти були видні на авторизаційному залишку. Більшість інших банків треба слідкувати проведення р2р по рахунку. А отже ризик непроведення платежу цим же днем є. В мене колись ідея яка завжди проводила вхідні р2р тим де днем якось протупила і зарахувала черговий платіж аж 3 числа нового місяця. Це ще добре що ціна питання була 25 грн. абонки без вильотів з грейсу пені та інших неприємностей. Тому правий mustbe сеп у цьому відношенні набагато надійніший. Якщо банк відзвітував НБУ що він сеп прийняв він має того ж дня його клієнтові на рахунок зарахувати. Звичайно і там дуже рідко але можуть бути затримки якщо реквізити отримувача мають неточності. Втім ймовірність проблем з СЕПом значно менша ніж з р2р Практика штука гарна, Але у випадку зальота мало чим зможе допомогти. По р2р завжди є ризик того що банк по рахунку може суму провести на сьогодні а завтра. Бо технологічно кошти при р2р насправді надходять до банку не цього ж дня. Безпечно будь яким р2р можна гасити кредитки привату, моні, абанку бо в них діє модель - коли проведення по рахунку не важливе в принципі - головне щоб кошти були видні на авторизаційному залишку. Більшість інших банків треба слідкувати проведення р2р по рахунку. А отже ризик непроведення платежу цим же днем є. В мене колись ідея яка завжди проводила вхідні р2р тим де днем якось протупила і зарахувала черговий платіж аж 3 числа нового місяця. Це ще добре що ціна питання була 25 грн. абонки без вильотів з грейсу пені та інших неприємностей. Тому правий mustbe сеп у цьому відношенні набагато надійніший. Якщо банк відзвітував НБУ що він сеп прийняв він має того ж дня його клієнтові на рахунок зарахувати. Звичайно і там дуже рідко але можуть бути затримки якщо реквізити отримувача мають неточності. Втім ймовірність проблем з СЕПом значно менша ніж з р2р Alien Повідомлень: 1435 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 12:37 напугали совсем

Всегда гашу кредитки в предпоследний день месяца p2p переводом

Пока тьфу-тьфу без залётов emeta

Повідомлень: 2262 З нами з: 19.03.09 Подякував: 101 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 12:59 emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше . Тим воно і цікаве.

Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше. Тим воно і цікаве.Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно Alien Повідомлень: 1435 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 13:44 Alien

Во время войны это очень неразумно... Но ваше конечно право. Vorlon Повідомлень: 10470 З нами з: 14.06.13 Подякував: 489 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 14:15 Vorlon як на мене тут не має значення вiйна чи нi. Як колись менi сказала одна розумна людина iснує двi рiзнi моделi поведiнки серед тих хто гасить борги усвiдомленно-вчасно:

- перша - це коли через наявнiсть у людини страху ризику виникнення додаткових витрат борги гасяться ранiше (iнколи набагато ранiше) - така модель дозволяє людинi уникнути зайвих витрат при непередбачуваних ситуацiях якi можуть нiколи i не трапитись;

- друга - це коли через вiдсутнiсть у людини страху та при розумiннi того як працюють банкiвськi процеси борги гасяться вчасно - чiтко у визначенi угодами термiни - така модель дозволяє людинi мати додатково певнi пасивнi доходи.



"I в принципi не важливо яку саме з двух моделей обере конкретний позичальник," - казала менi та людина, - "головне щоб вiн дотримувався обраної ним моделi i гасив борги у вiдповiднi термiни. I тодi буде йому i спокiй, а також трохи зекономлених (або зароблених) грошей".



А вiйна? За час вiйни рiзне траплялося - у тому числi i так, що не важливо яка модель погашення боргу колись обрана. Мiй товариш два тижнi у березнi минулого року не мiг виїхати з Марiуполя. Поранений осколком у спину, без зв'язку сидiв з дружиною у холодному пiдвалi зруйнованого будинку. I як вiн розповiдав потiм - йому було байдуже, що там з його кредитками - головне лишитись живим i вирватись з того пекла. Alien Повідомлень: 1435 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 14:20 Re: Sportbank Alien написав: emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше . Тим воно і цікаве.

Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше. Тим воно і цікаве.Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками. І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками. lel Повідомлень: 3291 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1083 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 14:33 lel написав: Alien написав: emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше . Тим воно і цікаве.

Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше. Тим воно і цікаве.Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками. І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками.

З таким не стикався - максимальний термiн без електрики - 12 чи 13 годин - i про це електрики попереджали завчасно - велись ремонтнi роботи у мережi пiд'їзду - решта вимкнень в основному за графiком на 3-4 години до яких можна призвичаїтись. А щоб не було взагалi нiякого зв'язку - спостерiгав лише одного разу - коли пiсля чергового обстрiлу кiлька годин будо вимкнено усе включаючи опалення та водопостачання. Втiм то не був день гасiння боргiв. Мабуть повезло... З таким не стикався - максимальний термiн без електрики - 12 чи 13 годин - i про це електрики попереджали завчасно - велись ремонтнi роботи у мережi пiд'їзду - решта вимкнень в основному за графiком на 3-4 години до яких можна призвичаїтись. А щоб не було взагалi нiякого зв'язку - спостерiгав лише одного разу - коли пiсля чергового обстрiлу кiлька годин будо вимкнено усе включаючи опалення та водопостачання. Втiм то не був день гасiння боргiв. Мабуть повезло... Alien Повідомлень: 1435 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 246247248249 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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