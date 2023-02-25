На практике до 16:00 можно хоть сторонним P2P. Проведут тем же днём.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:32
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:25
Практика штука гарна, Але у випадку зальота мало чим зможе допомогти. По р2р завжди є ризик того що банк по рахунку може суму провести на сьогодні а завтра. Бо технологічно кошти при р2р насправді надходять до банку не цього ж дня. Безпечно будь яким р2р можна гасити кредитки привату, моні, абанку бо в них діє модель - коли проведення по рахунку не важливе в принципі - головне щоб кошти були видні на авторизаційному залишку. Більшість інших банків треба слідкувати проведення р2р по рахунку. А отже ризик непроведення платежу цим же днем є. В мене колись ідея яка завжди проводила вхідні р2р тим де днем якось протупила і зарахувала черговий платіж аж 3 числа нового місяця. Це ще добре що ціна питання була 25 грн. абонки без вильотів з грейсу пені та інших неприємностей. Тому правий mustbe сеп у цьому відношенні набагато надійніший. Якщо банк відзвітував НБУ що він сеп прийняв він має того ж дня його клієнтові на рахунок зарахувати. Звичайно і там дуже рідко але можуть бути затримки якщо реквізити отримувача мають неточності. Втім ймовірність проблем з СЕПом значно менша ніж з р2р
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:37
напугали совсем
Всегда гашу кредитки в предпоследний день месяца p2p переводом
Пока тьфу-тьфу без залётов
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:59
emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше . Тим воно і цікаве.
Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно
Додано: Суб 25 лют, 2023 14:15
Vorlon як на мене тут не має значення вiйна чи нi. Як колись менi сказала одна розумна людина iснує двi рiзнi моделi поведiнки серед тих хто гасить борги усвiдомленно-вчасно:
- перша - це коли через наявнiсть у людини страху ризику виникнення додаткових витрат борги гасяться ранiше (iнколи набагато ранiше) - така модель дозволяє людинi уникнути зайвих витрат при непередбачуваних ситуацiях якi можуть нiколи i не трапитись;
- друга - це коли через вiдсутнiсть у людини страху та при розумiннi того як працюють банкiвськi процеси борги гасяться вчасно - чiтко у визначенi угодами термiни - така модель дозволяє людинi мати додатково певнi пасивнi доходи.
"I в принципi не важливо яку саме з двух моделей обере конкретний позичальник," - казала менi та людина, - "головне щоб вiн дотримувався обраної ним моделi i гасив борги у вiдповiднi термiни. I тодi буде йому i спокiй, а також трохи зекономлених (або зароблених) грошей".
А вiйна? За час вiйни рiзне траплялося - у тому числi i так, що не важливо яка модель погашення боргу колись обрана. Мiй товариш два тижнi у березнi минулого року не мiг виїхати з Марiуполя. Поранений осколком у спину, без зв'язку сидiв з дружиною у холодному пiдвалi зруйнованого будинку. I як вiн розповiдав потiм - йому було байдуже, що там з його кредитками - головне лишитись живим i вирватись з того пекла.
Додано: Суб 25 лют, 2023 14:20
Re: Sportbank
І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками.
Додано: Суб 25 лют, 2023 14:33
З таким не стикався - максимальний термiн без електрики - 12 чи 13 годин - i про це електрики попереджали завчасно - велись ремонтнi роботи у мережi пiд'їзду - решта вимкнень в основному за графiком на 3-4 години до яких можна призвичаїтись. А щоб не було взагалi нiякого зв'язку - спостерiгав лише одного разу - коли пiсля чергового обстрiлу кiлька годин будо вимкнено усе включаючи опалення та водопостачання. Втiм то не був день гасiння боргiв. Мабуть повезло...
Додано: Суб 25 лют, 2023 15:18
Re: Sportbank
У каждого способа пополнения есть свой регламент. Например, тот же СЭП может идти до 3 рабочих дней и как потом не возникал клиент, но банк в законе.
Во время войны риски форс-мажоров возрастают, поэтому стоит учитывать это, если не хочется попасть на дополнительные неприятности финансового характера.
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:15
Re: Sportbank
кто знает, проводятся ли на выходных ИБАН-платежи внутри Большого Тазика? В частности, со Спорта на Изю.
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