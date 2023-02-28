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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:18

Re: Sportbank

  Howl написав:может идти до 3

...не идти, а выходить.
Шо мешает психу, например, в Альфе через 1ч после отправки СЭПа зайти в Чат и узнать ушел ли СЭП. Если ушел, то через 20..30 мин он уже у получателя, а если так, то до конца опердня этот СЭП должен быть оприходован.
В принципе, ТасЛинком СЭП доходит (с приходом) за 30..40мин. Это проверено опытным путем уже и при ВП.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:32

  lel написав:
Alien написав:emeta ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше ;). Тим воно і цікаве.
Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно
І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками.


у меня такого не было чтобы не было света по три дня, максимум 4 часа
Ну да, в предпоследний день
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:56

Киданул сегодня СЕПом на Моно.
Приплыли, сказали до понедельника будут идти,
Буду уходить с такой помойки, только кредитка пусть болтается.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 18:49

  Кащей написав:кто знает, проводятся ли на выходных ИБАН-платежи внутри Большого Тазика? В частности, со Спорта на Изю.
Сам себе отвечу. Проводятся почти сразу.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:42

Re: Sportbank

Спорт повысил депозитные ставки. Инфа с инстаграма.
Теперь годовой депозит будет 18%, минимальная сумма 500 грн.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:46

А шо по Рюкзаку?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:04

  Amethyst написав:А шо по Рюкзаку?

Як, що? Вріжуть лямки з 9 березня.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:06

  Кочевник написав:
  Amethyst написав:А шо по Рюкзаку?

Як, що? Вріжуть лямки з 9 березня.

Шоо, буде торба?
Amethyst
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