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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:18
Howl написав:
может идти до 3
...не идти, а выходить.
Шо мешает психу, например, в Альфе через 1ч после отправки СЭПа зайти в Чат и узнать ушел ли СЭП. Если ушел, то через 20..30 мин он уже у получателя, а если так, то до конца опердня этот СЭП должен быть оприходован.
В принципе, ТасЛинком СЭП доходит (с приходом) за 30..40мин. Это проверено опытным путем уже и при ВП.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:32
lel написав: Alien написав:emeta
ну це ще нічого не значить - адже все у житті колись відбувається вперше
. Тим воно і цікаве.
Р.S. про всяк випадок - вже кілька років практично усі свої борги банкам плачу саме в останній можливий день. Переважно СЕПом ( але де це безризиково то по р2р). Нікого не агітую, але мені так і зручно, і вигідно
І коли світла , інтернета, зв'язку по 3 дні не було - теж? Сам в останній день бігав до Розетки з інтернетом з 4 ма кредитками.
у меня такого не было чтобы не было света по три дня, максимум 4 часа
Ну да, в предпоследний день
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emeta
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:56
Киданул сегодня СЕПом на Моно.
Приплыли, сказали до понедельника будут идти,
Буду уходить с такой помойки, только кредитка пусть болтается.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 26 лют, 2023 18:49
Кащей написав:
кто знает, проводятся ли на выходных ИБАН-платежи внутри Большого Тазика? В частности, со Спорта на Изю.
Сам себе отвечу. Проводятся почти сразу.
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Кащей
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:42
Спорт повысил депозитные ставки. Инфа с инстаграма.
Теперь годовой депозит будет 18%, минимальная сумма 500 грн.
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Sanyok77
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:46
А шо по Рюкзаку?
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Amethyst
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:04
Amethyst написав:
А шо по Рюкзаку?
Як, що? Вріжуть лямки з 9 березня.
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Кочевник
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:06
Кочевник написав: Amethyst написав:
А шо по Рюкзаку?
Як, що? Вріжуть лямки з 9 березня.
Шоо, буде торба?
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Amethyst
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:02
«sportbank» оголосив про підняття ставок за гривневими вкладами на 1% річних і тепер можна отримувати дохід до 18% річних. За ощадним рахунком «Рюкзак» поки без змін — 10% річних.
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greenozon
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