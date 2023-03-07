|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:37
Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?
|