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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:37
Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?
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vcy
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:50
vcy написав:
Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?
Так у застосунку уже тижня два висить плашка, що проблеми з поповненням через IBOX. Ви на який результат розраховували з такими ввідними?
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klug
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:00
klug написав: vcy написав:
Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?
Так у застосунку уже тижня два висить плашка, що проблеми з поповненням через IBOX. Ви на який результат розраховували з такими ввідними?
Третьего марта пополнял три раза, но не о том речь была. А о гестапо, зачем? Или терминалы работают, но не для всех. И пусть допишет тогда про Сити24.
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vcy
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:59
klug написав:
Так у застосунку уже тижня два висить плашка, що проблеми з поповненням через IBOX. Ви на який результат розраховували з такими ввідними?
Месяца три уже висит.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:22
Монька написав, що Айбокс банк фсьо, відповідно, термінали також. Поки нову пралку не знайдуть.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:42
Сегодня с спорта на моно сепом дошло за 5 минут
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