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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252>

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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:37

Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?
vcy
 
Повідомлень: 141
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:50

  vcy написав:Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?

Так у застосунку уже тижня два висить плашка, що проблеми з поповненням через IBOX. Ви на який результат розраховували з такими ввідними?
klug
 
Повідомлень: 7993
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:00

  klug написав:
  vcy написав:Все, спортсмен выдохся. Пополнение в Айбоксе ни с помощью г-пея ни ручками не фурычит. Ради интереса попробовал в Сити24 - аналогично. Теплая линия вместо ответа на вопрос о причинах, решила устроить допингконтроль да еще и с пристрастием. А если я вообще не клиент банка, а просто хотел пополнить карту?

Так у застосунку уже тижня два висить плашка, що проблеми з поповненням через IBOX. Ви на який результат розраховували з такими ввідними?

Третьего марта пополнял три раза, но не о том речь была. А о гестапо, зачем? Или терминалы работают, но не для всех. И пусть допишет тогда про Сити24.
vcy
 
Повідомлень: 141
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:59

  klug написав:Так у застосунку уже тижня два висить плашка, що проблеми з поповненням через IBOX. Ви на який результат розраховували з такими ввідними?

Месяца три уже висит.
pfauter
 
Повідомлень: 379
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Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:22

Re: Sportbank

Монька написав, що Айбокс банк фсьо, відповідно, термінали також. Поки нову пралку не знайдуть.
Кочевник
 
Повідомлень: 2322
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:42

Сегодня с спорта на моно сепом дошло за 5 минут
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 04:23

Re: Sportbank

Обіцяли спортсмени конверт депо. Шось не видно поки.
Alexey_k9
 
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:44

  Alexey_k9 написав:Обіцяли спортсмени конверт депо. Шось не видно поки.

Лучше в ТАС. Маловероятно что у спорта будут лучше условия, а лимит 100к. один.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:55

  lara_08 написав:
  Alexey_k9 написав:Обіцяли спортсмени конверт депо. Шось не видно поки.

Лучше в ТАС. Маловероятно что у спорта будут лучше условия, а лимит 100к. один.

Ну по депо у Спорта условия таки лучше.
Но, похоже, шо своё счастье с Конвертом они таки провтыкали -- поезд ушёл :)
Amethyst
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Повідомлень: 3748
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:11

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:
  Alexey_k9 написав:Обіцяли спортсмени конверт депо. Шось не видно поки.

Лучше в ТАС. Маловероятно что у спорта будут лучше условия, а лимит 100к. один.

Ну по депо у Спорта условия таки лучше.
Но, похоже, шо своё счастье с Конвертом они таки провтыкали -- поезд ушёл :)

В конвертах главное не % по депозитам, а курс,комиссии и беспроблемное получение валюты в конце срока.
lara_08
 
Повідомлень: 632
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