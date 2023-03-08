Sportbank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:21
lara_08 написав: Amethyst написав: lara_08 написав:
Лучше в ТАС. Маловероятно что у спорта будут лучше условия, а лимит 100к. один.
Ну по депо у Спорта условия таки лучше.
Но, похоже, шо своё счастье с Конвертом они таки провтыкали -- поезд ушёл
В конвертах главное не % по депозитам, а курс,комиссии и беспроблемное получение валюты в конце срока.
Я про альтернативу Конвертам, которые -- всьоо, по крайней мере на месяцок... Сейчас по Конвертам рисуется цимес порядка 18% годовых, шо коррелируется с %% на 3х-мес грн-депо... И грн последний мес только укрепляется. Вот я и задумался
Amethyst
Повідомлень: 3754
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 689 раз.
Профіль
1
9
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:07
Цікаво чи хтось уже пробував отримувати виплату від Фонду через цю качалку. Нагоди потестувати пішли одна за одною.
klug
Повідомлень: 7994
З нами з: 18.08.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1119 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:09
klug В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.
Vorlon
Повідомлень: 10475
З нами з: 14.06.13
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1141 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:12
Vorlon написав: klug
В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.
Ну є якраз і прямо протилежні випадки -
viewtopic.php?p=5549995#p5549995
Alien
Повідомлень: 1513
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 396 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:25
Alien написав: Vorlon написав: klug
В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.
Ну є якраз і прямо протилежні випадки -
viewtopic.php?p=5549995#p5549995
Хм. А я думав, що виплату можна отримати тільки у банці-агенті
https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
Amethyst
Повідомлень: 3754
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 689 раз.
Профіль
1
9
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:30
Так де юре ви отримуєте виплату через Тасю а вона агент. А спорт то так - Тасін фінтех
Alien
Повідомлень: 1513
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 396 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:36
Alien написав:
Так де юре ви отримуєте виплату через Тасю а вона агент. А спорт то так - Тасін фінтех
А де шо нуна тапнуть, шоби таки на Спорт впало?
Amethyst
Повідомлень: 3754
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 689 раз.
Профіль
1
9
Alien
Повідомлень: 1513
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 396 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 08 бер, 2023 17:59
klug написав:
Цікаво чи хтось уже пробував отримувати виплату від Фонду через цю качалку. Нагоди потестувати пішли одна за одною.
За наявності альтернатив я б не рекомендував.
Почекав 1,5 доби "В обробці" і замовив у ПУМБі. Заявка у Спорті перейшла у "Відхилено" через 4 дня.
ramzes4
Повідомлень: 942
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2168 раз.
Подякували: 252 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:06
ramzes4 написав: klug написав:
Цікаво чи хтось уже пробував отримувати виплату від Фонду через цю качалку. Нагоди потестувати пішли одна за одною.
За наявності альтернатив я б не рекомендував.
Почекав 1,5 доби "В обробці" і замовив у ПУМБі. Заявка у Спорті перейшла у "Відхилено" через 4 дня.
а я перевірю, за місяць
Amethyst
Повідомлень: 3754
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 689 раз.
Профіль
1
9
+ Додати тему
Відповісти на тему