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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:21

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  lara_08 написав:Лучше в ТАС. Маловероятно что у спорта будут лучше условия, а лимит 100к. один.

Ну по депо у Спорта условия таки лучше.
Но, похоже, шо своё счастье с Конвертом они таки провтыкали -- поезд ушёл :)

В конвертах главное не % по депозитам, а курс,комиссии и беспроблемное получение валюты в конце срока.

Я про альтернативу Конвертам, которые -- всьоо, по крайней мере на месяцок... Сейчас по Конвертам рисуется цимес порядка 18% годовых, шо коррелируется с %% на 3х-мес грн-депо... И грн последний мес только укрепляется. Вот я и задумался :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:07

Цікаво чи хтось уже пробував отримувати виплату від Фонду через цю качалку. Нагоди потестувати пішли одна за одною.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:09

klug
В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:12

  Vorlon написав:klug
В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.

Ну є якраз і прямо протилежні випадки - viewtopic.php?p=5549995#p5549995
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:25

  Alien написав:
  Vorlon написав:klug
В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.

Ну є якраз і прямо протилежні випадки - viewtopic.php?p=5549995#p5549995

Хм. А я думав, що виплату можна отримати тільки у банці-агенті
https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:30

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Vorlon написав:klug
В соответствующей ветке уже писал, если не заметили. 25 часов и деньги на карте.

Ну є якраз і прямо протилежні випадки - viewtopic.php?p=5549995#p5549995

Хм. А я думав, що виплату можна отримати тільки у банці-агенті
https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html

Так де юре ви отримуєте виплату через Тасю а вона агент. А спорт то так - Тасін фінтех
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:36

  Alien написав:
  Amethyst написав:
  Alien написав:Ну є якраз і прямо протилежні випадки - viewtopic.php?p=5549995#p5549995

Хм. А я думав, що виплату можна отримати тільки у банці-агенті
https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html

Так де юре ви отримуєте виплату через Тасю а вона агент. А спорт то так - Тасін фінтех

А де шо нуна тапнуть, шоби таки на Спорт впало? :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:42

  Amethyst написав:А де шо нуна тапнуть, шоби таки на Спорт впало? :lol:

В інших платежах на кнопку ФГВФО. А далі воно підкаже як що і звідки
Зображення
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:59

  klug написав:Цікаво чи хтось уже пробував отримувати виплату від Фонду через цю качалку. Нагоди потестувати пішли одна за одною.

За наявності альтернатив я б не рекомендував.
Почекав 1,5 доби "В обробці" і замовив у ПУМБі. Заявка у Спорті перейшла у "Відхилено" через 4 дня.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:06

  ramzes4 написав:
  klug написав:Цікаво чи хтось уже пробував отримувати виплату від Фонду через цю качалку. Нагоди потестувати пішли одна за одною.

За наявності альтернатив я б не рекомендував.
Почекав 1,5 доби "В обробці" і замовив у ПУМБі. Заявка у Спорті перейшла у "Відхилено" через 4 дня.

а я перевірю, за місяць
Amethyst
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