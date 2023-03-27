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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

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Sportbank 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:36

Re: Sportbank

ramzes4 написав:За наявності альтернатив я б не рекомендував.
Почекав 1,5 доби "В обробці" і замовив у ПУМБі. Заявка у Спорті перейшла у "Відхилено" через 4 дня.


Чекав до останнього. Ні де більше не замовляв. Навіть в підтримку звертався. В підсумку мовчки відхилили.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:17

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня с спорта на моно сепом дошло за 5 минут

о
научная фантастика на форуме
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:31

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня с спорта на моно сепом дошло за 5 минут

о
научная фантастика на форуме

Такий жанр зазвичай має хоч якесь технічне підґрунтя, а тут чисте фентезі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:22

Хоч би й хотів протестувати виплати, то ці спиртусмени прогулюють тренування і не поспішають додавати нових жертв Фонду до списку. Доводиться заходити до них через БУМБу :?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:43

  klug написав:Хоч би й хотів протестувати виплати, то ці спиртусмени прогулюють тренування і не поспішають додавати нових жертв Фонду до списку. Доводиться заходити до них через БУМБу :?

Ну я теж потикався, пошукав у них яКоробку на виплатах Понду.
Плюнув і отримав у Мумби.
Мумба спокійно випускає 100К/дн по р2р.
От Довідку про виплату Понду не хоче давати :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:45

Re: Sportbank

Закончился у меня годовой депозит 26 марта этого года, я заранее настроил вывод на "Рюкзак".
Вчера депозит вместе с % упал на "рюкзак", однако до сих пор он висит в списке депозитов с суммой 0.00 грн и с текстом "Ожидает закрытия".
Почему он не закрылся автоматически - я хз.
Или это нормально и так должно работать?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:52

Re: Sportbank

  Sanyok77 написав:Или это нормально и так должно работать?
Так а вам то що? Ну висить собі рахунок з нулевим залишком. Як згадка для банку як йому з вами було гарно ;). Може така процедура в банку, що кілька діб він у них повисів... Він же їсти не просить. Чому так переживати? Від вас же ніяких дій не вимагається взагалі. Не звертайте уваги - усьому свій час - зникне ваш депозит
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:01

Re: Sportbank

Просто по идее недействующий депозит должен уходить в какой-то архив.
А тут он висит как призрак.
Sanyok77
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