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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 20:36
ramzes4 написав:За наявності альтернатив я б не рекомендував.
Почекав 1,5 доби "В обробці" і замовив у ПУМБі. Заявка у Спорті перейшла у "Відхилено" через 4 дня.
Чекав до останнього. Ні де більше не замовляв. Навіть в підтримку звертався. В підсумку мовчки відхилили.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:17
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня с спорта на моно сепом дошло за 5 минут
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научная фантастика на форуме
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:31
J написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня с спорта на моно сепом дошло за 5 минут
о
научная фантастика на форуме
Такий жанр зазвичай має хоч якесь технічне підґрунтя, а тут чисте фентезі.
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klug
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:22
Хоч би й хотів протестувати виплати, то ці спиртусмени прогулюють тренування і не поспішають додавати нових жертв Фонду до списку. Доводиться заходити до них через БУМБу
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klug
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:43
klug написав:
Хоч би й хотів протестувати виплати, то ці спиртусмени прогулюють тренування і не поспішають додавати нових жертв Фонду до списку. Доводиться заходити до них через БУМБу
Ну я теж потикався, пошукав у них яКоробку на виплатах Понду.
Плюнув і отримав у Мумби.
Мумба спокійно випускає 100К/дн по р2р.
От Довідку про виплату Понду не хоче давати
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:45
Закончился у меня годовой депозит 26 марта этого года, я заранее настроил вывод на "Рюкзак".
Вчера депозит вместе с % упал на "рюкзак", однако до сих пор он висит в списке депозитов с суммой 0.00 грн и с текстом "Ожидает закрытия".
Почему он не закрылся автоматически - я хз.
Или это нормально и так должно работать?
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:52
Sanyok77 написав:
Или это нормально и так должно работать?
Так а вам то що? Ну висить собі рахунок з нулевим залишком. Як згадка для банку як йому з вами було гарно
. Може така процедура в банку, що кілька діб він у них повисів... Він же їсти не просить. Чому так переживати? Від вас же ніяких дій не вимагається взагалі. Не звертайте уваги - усьому свій час - зникне ваш депозит
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Додано: Пон 27 бер, 2023 18:01
Просто по идее недействующий депозит должен уходить в какой-то архив.
А тут он висит как призрак.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:32
Sanyok77 написав:
Просто по идее недействующий депозит должен уходить в какой-то архив.
А тут он висит как призрак.
Пару днів по висить і зникне.У них завжди так.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:39
спамят смсками, ну-ну, *авно
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