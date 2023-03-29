Тоже недавно в Вайбер приходила рассылка. Сейчас клиентом не являюсь (раньше был).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:49
Додано: Сер 29 бер, 2023 07:13
Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
Додано: Сер 29 бер, 2023 09:26
Додано: Сер 29 бер, 2023 09:29
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