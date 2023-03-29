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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:49

  cohan написав:спамят смсками, ну-ну, *авно

Тоже недавно в Вайбер приходила рассылка. Сейчас клиентом не являюсь (раньше был).
lloydbanksua
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Повідомлень: 1466
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:13

Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
Искатель
 
Повідомлень: 5876
З нами з: 22.02.16
Подякував: 927 раз.
Подякували: 4733 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:26

  Искатель написав:Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!


Кажется так:
Лимит в месяц - 5млн,
Лимит за операцию - 1.5млн
Без комиссий за счёт собственных средств
emeta
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Повідомлень: 2364
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:29

  Искатель написав:Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!

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novichok
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Повідомлень: 2938
З нами з: 31.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 237 раз.
 
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  #<1 ... 251252253254
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