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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:49
cohan написав:
спамят смсками, ну-ну, *авно
Тоже недавно в Вайбер приходила рассылка. Сейчас клиентом не являюсь (раньше был).
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lloydbanksua
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:13
Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
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Искатель
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:26
Искатель написав:
Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
Кажется так:
Лимит в месяц - 5млн,
Лимит за операцию - 1.5млн
Без комиссий за счёт собственных средств
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emeta
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:17
emeta и novichok, огромное вам спасибо! И +1 в карму, естественно.
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Искатель
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- Повідомлень: 5879
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 4739 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
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