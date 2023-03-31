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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:49
cohan написав:
спамят смсками, ну-ну, *авно
Тоже недавно в Вайбер приходила рассылка. Сейчас клиентом не являюсь (раньше был).
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lloydbanksua
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:13
Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
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Искатель
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:26
Искатель написав:
Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
Кажется так:
Лимит в месяц - 5млн,
Лимит за операцию - 1.5млн
Без комиссий за счёт собственных средств
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emeta
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:17
emeta и novichok, огромное вам спасибо! И +1 в карму, естественно.
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Искатель
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:59
vadlme написав: Игорь Алексеевич написав: vadlme написав:
Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?
Протягом години в робочий час буднього дня
Ліміт сеп на місяць - 5млн
Ліміт сеп за операцію - 1.5млн
Без комісій в рахунок власних коштів
Пошук по темі ніхто не відміняв
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vadlme
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:50
Подскажите, Спорт задолженность 1 числа посчитает?
Если сейчас комуналь приложением оплатить, ее гасить до 30 марта или уже до 31 мая?
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ВIВ
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:10
ВIВ написав:
Подскажите, Спорт задолженность 1 числа посчитает?
Если сейчас комуналь приложением оплатить, ее гасить до 30 марта или уже до 31 мая?
Оплатіть завтра і погашення точно буде до 31 травня. Зараз платити ризик уже б хоча б тому, що вся БСУ цього вечора вже почала перехід на СЕП 4. Сам НБУ пише що устаканювання займе якийсь час - навіть кілька тижнів. Я б краще не ризикував. Шукати потім свої платежі десь в портмоне - не найкраще заняття. До того ж - що ви намагаєтесь виграти оплативши саме сьогодні? Ліміт кешбеку квітня?
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Alien
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