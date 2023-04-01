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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:49

  cohan написав:спамят смсками, ну-ну, *авно

Тоже недавно в Вайбер приходила рассылка. Сейчас клиентом не являюсь (раньше был).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:13

Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:26

  Искатель написав:Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!


Кажется так:
Лимит в месяц - 5млн,
Лимит за операцию - 1.5млн
Без комиссий за счёт собственных средств
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:29

  Искатель написав:Пожалуйста, освежите память: какую сумму в месяц можно отправлять СЭПом (т.е. по реквизитам) с карты Спортбанка без комиссий? Спасибо огромное заранее!

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novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:17

emeta и novichok, огромное вам спасибо! И +1 в карму, естественно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:59

  vadlme написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vadlme написав:Перше - так
Друге - 1.5млн сепом без комісії
СЕПом бысрто идёт, предположим на Моно или Изя?

Протягом години в робочий час буднього дня
Ліміт сеп на місяць - 5млн
Ліміт сеп за операцію - 1.5млн
Без комісій в рахунок власних коштів

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vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:50

Подскажите, Спорт задолженность 1 числа посчитает?
Если сейчас комуналь приложением оплатить, ее гасить до 30 марта или уже до 31 мая?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:10

  ВIВ написав:Подскажите, Спорт задолженность 1 числа посчитает?
Если сейчас комуналь приложением оплатить, ее гасить до 30 марта или уже до 31 мая?

Оплатіть завтра і погашення точно буде до 31 травня. Зараз платити ризик уже б хоча б тому, що вся БСУ цього вечора вже почала перехід на СЕП 4. Сам НБУ пише що устаканювання займе якийсь час - навіть кілька тижнів. Я б краще не ризикував. Шукати потім свої платежі десь в портмоне - не найкраще заняття. До того ж - що ви намагаєтесь виграти оплативши саме сьогодні? Ліміт кешбеку квітня?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:25

p2p наружу работают?
Вернулись средства почему то (
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:46

  emeta написав:p2p наружу работают?
Вернулись средства почему то (

опів на восьму працювали. Перевів відсотки, що капнули по депо. Наразі нічим перевірити. А не може проблема бути в тому що той банк куди ви посилали гроші не приймає?
Alien
 
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