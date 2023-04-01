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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:51
Alien написав: emeta написав:
p2p наружу работают?
Вернулись средства почему то (
опів на восьму працювали. Перевів відсотки, що капнули по депо. Наразі нічим перевірити. А не може проблема бути в тому що той банк куди ви посилали гроші не приймає?
в даному випадку проводились регламенті роботи в системі, але наразі вирішили дане питання, і ви можете робити перекази.
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