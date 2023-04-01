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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:51

  Alien написав:
  emeta написав:p2p наружу работают?
Вернулись средства почему то (

опів на восьму працювали. Перевів відсотки, що капнули по депо. Наразі нічим перевірити. А не може проблема бути в тому що той банк куди ви посилали гроші не приймає?


в даному випадку проводились регламенті роботи в системі, але наразі вирішили дане питання, і ви можете робити перекази.
emeta
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