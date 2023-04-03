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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:51

  Alien написав:
  emeta написав:p2p наружу работают?
Вернулись средства почему то (

опів на восьму працювали. Перевів відсотки, що капнули по депо. Наразі нічим перевірити. А не може проблема бути в тому що той банк куди ви посилали гроші не приймає?


в даному випадку проводились регламенті роботи в системі, але наразі вирішили дане питання, і ви можете робити перекази.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:21

Re: Sportbank

СЕП зламався. Раноковий о 9:30 на моно ще не прийшов. Суботній висів, поки не написав у підтримку. Теж більше години «летить». СЕП 4 gen:)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:52

Re: Sportbank

  stas_rst написав:Раноковий о 9:30 на моно ще не прийшов.
Зі Сенса відправив на mono, щоб перевірити швидкий СЕП -- кошти не надійшли. :( СЕП, який зробив у суботу зі Правексу на sport і Сенс, надійшов сьогодні після 8-ої години ранку.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:06

  Howl написав:
  stas_rst написав:Раноковий о 9:30 на моно ще не прийшов.
Зі Сенса відправив на mono, щоб перевірити швидкий СЕП -- кошти не надійшли. :( СЕП, який зробив у суботу зі Правексу на sport і Сенс, надійшов сьогодні після 8-ої години ранку.

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idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:23

Sportbank

Було все норм, але сьогодні трабли. СЕП за 4 години не зайшов іще з спорту на моно
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:40

Re: Sportbank

Со спорта на альянс за 15-20 минут зашёл, тоесть в рамках сроков как и ранее
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:48

Re: Sportbank

  stas_rst написав:на моно
ото Моня тупить з СЕП4
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:54

вже і в сенсі СЕП40 поламався

оце в банкірів почався тижденьЬЬ! :)
greenozon
 
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