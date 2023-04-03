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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:51
Alien написав: emeta написав:
p2p наружу работают?
Вернулись средства почему то (
опів на восьму працювали. Перевів відсотки, що капнули по депо. Наразі нічим перевірити. А не може проблема бути в тому що той банк куди ви посилали гроші не приймає?
в даному випадку проводились регламенті роботи в системі, але наразі вирішили дане питання, і ви можете робити перекази.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:21
СЕП зламався. Раноковий о 9:30 на моно ще не прийшов. Суботній висів, поки не написав у підтримку. Теж більше години «летить». СЕП 4 gen:)
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:52
stas_rst написав:
Раноковий о 9:30 на моно ще не прийшов.
Зі Сенса відправив на mono, щоб перевірити швидкий СЕП -- кошти не надійшли.
СЕП, який зробив у суботу зі Правексу на sport і Сенс, надійшов сьогодні після 8-ої години ранку.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:06
Howl написав: stas_rst написав:
Раноковий о 9:30 на моно ще не прийшов.
Зі Сенса відправив на mono, щоб перевірити швидкий СЕП -- кошти не надійшли.
СЕП, який зробив у суботу зі Правексу на sport і Сенс, надійшов сьогодні після 8-ої години ранку.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:23
Було все норм, але сьогодні трабли. СЕП за 4 години не зайшов іще з спорту на моно
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:40
Со спорта на альянс за 15-20 минут зашёл, тоесть в рамках сроков как и ранее
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:48
stas_rst написав:
на моно
ото Моня тупить з СЕП4
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:54
вже і в сенсі СЕП40 поламався
оце в банкірів почався тижденьЬЬ!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:12
Amethyst написав: stas_rst написав:
на моно
ото Моня тупить з СЕП4
Жесть. Так зовсім не радує, бо кинув практично усю вільну гривню для оплати . Тепер ні гривні, ні оплати.
Точно як в анекдоті - пора міняти бакси . Блін
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:22
Уточнив . Зламався СЕП у моно. «Дане питання передано на найвищий рівень. Наші фахівці … »
Блін
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