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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.6 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:37

А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:05

  la9 написав:А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?

Или... Мама Тася дочкини сепи ранiше дев'ятої схоже не випускає. Я у вівторок вiдправляв зі спорта о 8:10, а з Альфи о 9:06 на один і той самий IBAN в ПУМБі. По рахунку сепи провелись майже одночасно але алчин випередив спорт на хвилину о 9:11 та 9:12 відповідно.
Alien
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 12.01.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 618 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:47

  la9 написав:А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
відправлять після дев'ятої
посетитель
 
Повідомлень: 606
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 261262263264
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