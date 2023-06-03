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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 17:37
А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
Додано: Суб 03 чер, 2023 18:05
Или... Мама Тася дочкини сепи ранiше дев'ятої схоже не випускає. Я у вівторок вiдправляв зі спорта о 8:10, а з Альфи о 9:06 на один і той самий IBAN в ПУМБі. По рахунку сепи провелись майже одночасно але алчин випередив спорт на хвилину о 9:11 та 9:12 відповідно.
Додано: Суб 03 чер, 2023 19:47
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