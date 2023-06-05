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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 17:37
А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
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la9
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Додано: Суб 03 чер, 2023 18:05
la9 написав:
А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
Или... Мама Тася дочкини сепи ранiше дев'ятої схоже не випускає. Я у вівторок вiдправляв зі спорта о 8:10, а з Альфи о 9:06 на один і той самий IBAN в ПУМБі. По рахунку сепи провелись майже одночасно але алчин випередив спорт на хвилину о 9:11 та 9:12 відповідно.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:47
la9 написав:
А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
відправлять після дев'ятої
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:00
Друзі, дєпошку відразу можна поповнити надісланими по п2п грошима, чи потрібно почекати проходження по рахунку, щоб не було теховеру?
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1finanсier
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:27
1finanсier написав:
Друзі, дєпошку відразу можна поповнити надісланими по п2п грошима, чи потрібно почекати проходження по рахунку, щоб не було теховеру?
Можна IBANити зразу на депо.
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alibob
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:46
1finanсier, проблеми не повинно бути. За техофер не наказують, ну за карткою без кредліма точно. )
alibob написав:
Можна IBANити зразу на депо.
При цьому сповіщення про зарахування коштів, скоріше за все, не буде. На за Рюкзаком точно.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:15
alibob написав: 1finanсier написав:
Друзі, дєпошку відразу можна поповнити надісланими по п2п грошима, чи потрібно почекати проходження по рахунку, щоб не було теховеру?
Можна IBANити зразу на депо.
Це я знаю, але гроші були там, де ібанити платно, а п2п безкоштовно, а перекидувати кудись на транзитку, звідки сеп безкоштовний, теж не сильно хотілося зайвий рух коштів робити
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1finanсier
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:33
1finanсier написав:
Друзі, дєпошку відразу можна поповнити надісланими по п2п грошима, чи потрібно почекати проходження по рахунку, щоб не було теховеру?
можно відразу.По крайній мірі я так завжди робив.Тех овера у них немає наскільки я зрозумів.
На рюкзак так взагалі майже кожен день такі операції є і відразу відправляю як на карту прийшло.Все зараховується і повідомлення про зарахування/списання приходить упродовж декількох хвилин.
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