la9 написав:А как здесь сэпы обрабатываются? Мне нужно в понедельник утром, пораньше, выгнать деньги. Платеж, скажем, в 5-00 утра будет обработан сразу или...?
Или... Мама Тася дочкини сепи ранiше дев'ятої схоже не випускає. Я у вівторок вiдправляв зі спорта о 8:10, а з Альфи о 9:06 на один і той самий IBAN в ПУМБі. По рахунку сепи провелись майже одночасно але алчин випередив спорт на хвилину о 9:11 та 9:12 відповідно.
Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть? Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15% З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5% Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового. Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть? Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15% З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5% Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового. Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
В тарифах указано: Розмір процентноїставки, що застосовується при достроковому поверненні депозиту 0,01%